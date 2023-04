Libération de tous les détenus politiques : Alioune Tine invite Macky à saisir la fin du Ramadan

«Excellence Pr Macky Sall, la fin de ce mois béni de Ramadan, mois de paix et de réconciliation doit être saisie pour libérer tous les détenus politiques pour leur permettre de fêter la Korité en famille. Une opportunité pour apaiser et dialoguer», a tweeté Alioune Tine, nous dit Le Grand Panel



A moins de dix mois de la présidentielle de février 2024, le président Macky Sall maintient le flou sur sa candidature. Une plate-forme dite «de lutte des forces vives de la Nation» ou «F24» a été lancée dimanche 16 avril par plus d’une centaine de signataires: partis politiques d’opposition, organisations de la société civile, syndicats ou personnalités indépendantes.



Cette coalition s’oppose notamment à une éventuelle candidature du président Macky Sall pour un 3e mandat en vue de l’élection présidentielle prévue en février 2024