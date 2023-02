Libération des détenus politiques : Frapp / France Dégage promet une lutte acharnée

Frapp / France Dégage promet une lutte acharnée pour la libération de tous les détenus politiques. L'organisation précise que l'arrestation des militants de partis politiques et de mouvements citoyens, est intimement liée à la question du 3e mandat. Guy Marius Sagna et Cie sonnent la mobilisation contre l'instrumentalisation des institutions et déclarent que la liberté de tout un chacun, est en sursis. Ils ont par ailleurs évoqué le cas de l'activiste Hannibal et du rappeur Nit doff. Ils étaient face à la presse, ce matin.