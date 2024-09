Libérée sous bracelet électronique : Aicha Fatty manoeuvre encore pour échapper à son escroquerie Qui peut retirer un montant sur le compte d’autrui si ce n’est la banque elle-même ou le propriétaire du compte. La question demeure légitime suite aux accusations fallacieuses portées en l’endroit de Abdoulaye Thiam qui aurait retiré plus de 800 millions FCfa du compte bancaire d’Aïcha Fatty à Orabank.

En effet, c’est cette contrevérité qui est lancée depuis la libération inopinée, sous bracelet électronique d’Aicha Fatty, arrêtée pour escroquerie.



Justement, d’après la source au cœur des faits, considérant que pour un retrait de plus de deux millions la validation du titulaire de compte est exigée par une banque, une telle accusation remet en cause même, la fiabilité d’Orabank.



L’établissement financier, Ora Bank doit donc, prendre ses responsabilités face à cette grave accusation.



Ce fait demeure ainsi un contre feu qui ne peut certainement pas cacher le fait que malgré sa libération sous bracelet électronique, Aicha Fatty est tenue de rembourser à Abdoulaye Thiam l’intégralité de montant escroqué.

