Liberté provisoire: Les députés du Pur fixés sur leur sort le 22 mai

La Cour d’appel de Dakar a renvoyé au 22 mai 2023 le délibéré sur la requête de mise en liberté provisoire des députés du Pur, informe LeQuotidien.sn



« Le tribunal avait suspendu l’audience aux fins de délibérer sur la requête. Malheureusement pour nous, la Cour a estimé devoir renvoyer le délibéré au 22 mai 2023 » a expliqué Me Abdy Nar Ndiaye, membre du pool d’avocats de la défense.



D'aprés la même source, les députés du Parti de l’unité et de rassemblement (Pur) avait interjeté appel pour contester la sentence du tribunal en première instance. Massata Samb et Mamadou Niang avaient écopé d’une peine de 6 mois ferme et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 millions francs Cfa.



Les députés du Pur sont attraits à la barre par une parlementaire appartenant à la mouvance présidentielle, Amy Ndiaye. Les deux prévenus étaient reconnus coupables, le 2 janvier dernier, de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 23 jours.



Amy Ndiaye a reçu une gifle de Massata samb et un coup de pied de Mamadou Niang. La victime était, par la suite, admise dans une structure hospitalière pour des soins. Selon les avocats de la partie civile, leur cliente risquait de faire une fausse couche.



Les conseils de la défense annonçaient, une contre-expertise sur la grossesse déclarée de la députée de Gniby, Amy Ndiaye.