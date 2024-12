Liberté provisoire : la Chambre d’accusation maintient Ndella Madior Diouf en prison Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Niodior/ Charlotte Diop Coup dur pour la désormais la désormais ex gérante de la Pouponnière Keur Yeurmandé qui voit ses espoirs de humer l’air de la liberté s’effondrer devant la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar. Ndella Madior DIOUF va devoir patienter encore à la prison de Libéré 6. La chambre d’accusation a maintenu l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire émise par le juge du 1er cabinet d’instruction à l’encontre de Ndella Madior DIOUF. Ce matin, son avocat, Aboubacry BARRO, s’est présenté à la Cour d’appel de Dakar pour contester cette décision. L’avocat général s’est opposé à la demande de la défense, et la chambre d’accusation a suivi cette recommandation en confirmant l’ordonnance initiale du doyen des juges, nous apprend l’avocat de la patronne de Saphir FM qui a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt le 28 décembre 2023. Une arrestation qui fait suite à des incidents survenus dans sa pouponnière Keur Yeurmandé, située à Sacré-Cœur et opérant sans autorisation administrative. Des bébés y sont décédés à cause de mauvais traitements, et elle aurait procédé à leur inhumation sans autorisation. Ndella Madior DIOUF est poursuivie pour « traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger et obtention illégale de certificats d’inhumation ». Plusieurs demandes de mise en liberté provisoire sous placement sous bracelet électronique ont été introduites par son avocat, mais toutes ont été rejetées par le juge d’instruction. Ndella Madior DIOUF reste en prison en attendant que son dossier soit renvoyé devant les juridictions de jugement.



