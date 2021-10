Licenciés pour cause Covid-19: Des travailleurs de Huawei réclament une indemnisation Ils sont près d’une dizaine de travailleurs à être licenciés par la société Huawei pour avoir contracté la Covid-19. Constitués en collectif, ces derniers ont tenu un point de presse, mardi dernier à Dakar, pour dénoncer cet acte posé par la direction de ladite société et demander un acquittement d’indemnisation et de couverture maladie.

Selon les camarades de Djibril Gaye, une des victimes de cette décision, « avec l’avènement de la pandémie de la Covid-19, la société Huawei technologies Sénégal avait fixé un certain nombre de conditions à ses travailleurs exerçant par intérim dans ses locaux ».



Des conditions qui ne sont autres que le respect des mesures-barrières : confinement, port de masque, vaccination, entre autres.



« Toutes les conditions réunies, nous avons commencé à exercer avec un état de santé indemne avec et sans complications majeures. Ce 26 septembre au matin, une information nous est parvenue, nous informant que le test Covid effectué la veille sur le personnel est revenu positif, que ce dernier a fait sous l’effet d’un cas de Covid d’un parmi les Chinois » a renseigné le collectif.



Et de poursuivre : « Le même jour nous avons été confinés dans un hôtel de la place sans aucun traitement ni suivi médical. Ce 28 septembre dernier, une autre information nous est parvenue comme quoi, nous sommes licenciés du fait que nous avons contracté le virus sans préavis ».



Face à cette situation, les travailleurs licenciés au nombre de neuf, sollicitent l’arbitrage du ministère du Travail pour le rétablissement de leurs droits.













