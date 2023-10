Ligue 1 Iliman Ndiaye Buteur, passeur puis blessé… L’OM s’incline 3 buts à 2 face à Monaco Iliman Ndiaye se souviendra sans doute pendant très longtemps de soirée du samedi 30 septembre 2023. Parce que c’est le jour où l’attaquant sénégalais de 23 ans a inscrit son premier but sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Aussi, parce qu’il a délivré une jolie passe décisive, récompensant une très bonne première mi-temps de sa part, qui a eu le mérite de prouver son potentiel au public lyonnais.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Octobre 2023 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

Mais malheureusement pour lui et clairement pour son équipe, l’ancien de Sheffield United a été remplacé en début de seconde période pour une blessure qu’il a peut-être subie en première période mais qui s’est aggravée après une petite semelle de Soungoutou Magassa (47e).



Et à l’arrivée pour cette première de Gennaro Gattuso, l’OM s’est incliné devant l’AS Monaco (3-2) au terme d’un match palpitant. Et même si l’OM s’est incliné (3-2), l’ex joueur de Sheffield United se veut mobilisateur après avoir magnifié sa fierté de marquer enfin pour le club phocéen.



« Résultat frustrant hier mais focus sur le prochain match jeudi. Fier d’avoir marqué mon 1er but pour mon club. Merci aux supporters », a-t-il réagi sur Instagram.

Wiwsport



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook