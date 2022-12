Ligue 1 J10: Le Jaraaf perd devant Casa Sports et se retrouve 11ème Le Casa Sports a battu Jaraaf sur la plus petites des marges ce lundi dans le cadre de la 10e journée du championnat national de Ligue 1.

L’affiche phare de ce « Boxing Day » Sénégalais mettait au prise le champion en titre Casa Sports au club mythique de Dakar, le Jaraaf dans le « Classico ». Si le dernier nommé vit une saison compliquée sous les ordres de son nouvel entraineur Youssouph Dabo, ce n’est point le cas pour les hommes d’Ansu Diadhiou qui s’agrippent à leur couronne de champion du Sénegal glanée la saison dernière.



Ce lundi, les deux équipes se faisaient face au stade Aline Sitoé Diatta dans une rencontre qui a tourné en faveur de l’équipe à domicile. Pourtant le match était fermé mais comme à son habitude, le Casa Sports a du user de son expérience pour gagner petitement et assurer l’essentiel grâce à Jean Gomis qui a marqué à la 66e minute de jeu. L’unique but du match va sceller le score de la partie et donner une victoire précieuse aux Casa Sports qui retrouve Guédiawaye FC en tête du classement avec 20 unités.



Toutefois, Guédiawaye FC dispose d’une meilleure différence de buts et reste logiquement premier du championnat à l’issue de cette dixième journée. Jaraaf est quant à lui onzième avec 11 points et un match en retard (match interrompu contre AS Pikine).

