Ligue 1 : Teungheth FC sacré champion du Sénégal ! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021

A la faveur de sa victoire (2-1) devant Stade de Mbour, Teungheth FC s’est approprié son premier titre de champion, ce samedi au stade Ngalandou Diouf. Djibril Sylla (42e mn) et Pape Ousmane Sakho (60e) pour TFC et Mamour Diallo (83e mn) pour le Stade de Mbour sont les buteurs de la rencontre. Suffisant pour […] A la faveur de sa victoire (2-1) devant Stade de Mbour, Teungheth FC s’est approprié son premier titre de champion, ce samedi au stade Ngalandou Diouf. Djibril Sylla (42e mn) et Pape Ousmane Sakho (60e) pour TFC et Mamour Diallo (83e mn) pour le Stade de Mbour sont les buteurs de la rencontre. Suffisant pour les protégés du coach Youssou Dabo pour remporter le titre à 2 journées de la fin. L’équipe du président Babacar Ndiaye succède à GF. Les deux équipes se retrouvent mercredi prochain dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1.



Source : http://lesoleil.sn/ligue-1-teungheth-fc-sacre-cham...

