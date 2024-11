Linguere / Élections législatives: Les premières tendances donnent la victoire à Pastef dans plusieurs communes.

Les premières tendances des élections législatives anticipées dans le département de Linguère donnent une large victoire au parti d'Ousmane Sonko (Pastef) dans plusieurs communes de la localité.



En effet, dans la commune de Dahra qui enregistre le poids électoral le plus significatif du département de Linguère, le Pastef enregistre 4460 voix suivi de Takku Wallu 3624 voix. Dans la commune de Warkhokh, le Pastef compte 2952 voix ,la coalition Takku Wallu obtient 1529 voix. Même schéma à Deali ( commune) ,les résultats provisoires sont : 1445 voix pour le Pastef et 1115 voix pour la coalition Takku Wallu.



Une nette victoire de Pastef dans la commune de Gassane où le parti d'Ousmane Sonko enregistre 1644 voix suivi de Jamm ak ndiarigne 939 voix ,Takku Wallu 880 voix.



Cependant, le Pastef perd la commune de Kamb où Takku Wallu Sénégal rafle la mise 1576 voix , 840 voix pour le Pastef ,Jam AK Ndiarigne 302 voix.



La commune de Sagatta Djoloff est remportée par Takku Wallu ( 1790 voix ) le Pastef (1395).Au même moment la commune de Mboula tombe dans l'escarcelle de Jamm AK Ndiarigne 1841 voix, suivie de Pastef 805 voix, Takku 200 voix. Le Pastef perd la commune de Yang Yang au profit de Takku Wallu 1074 voix, le Pastef 788 voix.



Ä Linguére commune ,le Pastef devance largement ses adversaires 3311 voix , Takku Wallu 388 voix . A Affe Djoloff, Takku Wallu compte 1037 voix , vient au second rang le Pastef ( 662 Voix.)



La commune de Barkedji est dominée par Jamm AK Ndiarigne 1656 voix, suivie du Pastef avec 810 voix, et enfin, Takku Wallu 420 voix.

Source : https://www.dakaractu.com/Linguere-Elections-legis...