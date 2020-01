Linguère : Fallou Diop, talibé battu à mort

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020

Un talibé répondant au nom de Fallou Diop âgé de 11 ans a été battu à mort par son aîné Maguette Diop (15 ans) pour n'avoir pas tout simplement maitrisé sa leçon du jour. Le drame s'est produit le dimanche vers 14 heures au village de Rawdou situé à 20 km de Thiél (département de Linguère).



Selon une source médicale, le présumé meurtrier a roué de violents coups de bâton son camarade cadet jusqu'à ce que ce dernier perde connaissance. Il le laissa sur place pour aller prendre son déjeuner. C'est à son retour qu'il s'est rendu compte que le talibé Fallou Diop est passé de vie à trépas. Le responsable du daara, Djily Ndiaye et le talibé tueur ont été arrêtés et conduits à la brigade de la gendarmerie de Linguère.



Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital Magatte Lô par les sapeurs-pompiers de Linguère.



Selon notre source, le daara appartiendrait au petit frère de Serigne Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du khalife des mourides qui l'aurait confié à Djily Ndiaye.

