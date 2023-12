Linguère: les populations de Nguinky sollicitent de meilleures conditions d’existence Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de NGuinky, un terroir du Djolof regroupant plusieurs villages des communes de Thiamène-Pass, Kamb et Mboula, dans le département de Linguère, ont exprimé dimanche dernier, ‘’leur déception’’ de toujours voir leur localité courir derrière un souffle de modernisme. «Nguinky, une communauté des hommes, essentiellement composés de villages (Kmab, Thiamène-Pass, Roto, Diéry Birane, Gouloum […] Les populations de NGuinky, un terroir du Djolof regroupant plusieurs villages des communes de Thiamène-Pass, Kamb et Mboula, dans le département de Linguère, ont exprimé dimanche dernier, ‘’leur déception’’ de toujours voir leur localité courir derrière un souffle de modernisme. «Nguinky, une communauté des hommes, essentiellement composés de villages (Kmab, Thiamène-Pass, Roto, Diéry Birane, Gouloum etc.) pacifique, assujettie, oubliée, est laissée en rade par les autorités dans les programmes sociaux de base. Les villageois ont décidé de s’unir pour le blason du Nguinky. «D’où la dénomination de ‘’AND SUXULI NGUINKY ‘’», a déclaré le porte-parole de l’association, El-hadji DIOP. L’association se définit apolitique, visant à défendre les intérêts du terroir. « Il est important de décider que l’association ‘’AND SUXULI NGUINDY‘’ se démarque de tout parti ou mouvement politique. Par conséquent elle refuse d’être le bétail électoral de quiconque», ajoute-t-il. Ces propos ont été tenus dimanche lors d’un point de presse tenu sous l’arbre à palabre du village de Gouloum. Plusieurs jeunes, femmes ainsi que des notabilités religieuses, dont l’imam ont pris part à cette rencontre avec la presse, pour ‘’protester contre le retard de la concrétisation de certaines infrastructures espérées dans cette localité. Le porte-parole de poursuivre: «‘’ASSOCIATION AND SUXULI NGUINKY’’ sollicite des autorités l’érection de la case de santé de Gouloum en poste de Santé, l’implantation de forages à Ndodji, Diery Birane et Ndiarno, l’électrification du village de Diery Birane situé à 3 km seulement de la haute tension. Certains villages comme Gouloum Mbethio, Louye et Thicogne peuvent être desservis par la dorsale de Mdioum». Ces populations engagées sollicitent aussi le bitumage de la bretelle ROSSO-Ndjodji à l’occasion de la construction de la route Dahra-Mbeuleukhé et le prolongement de la piste de Ndodji jusqu’à Thicogne. «Le Nguinky n’a pas encore vu l’ombre des lampadaires qui inondent le pays. Sur les 92 villages, constituant la commune de Kamb, seuls 5 sont électrifiés. Il est temps que les autorités réagissent parce que nous n’accepterons jamais de jouer les dernières roues du carrosse afin de corriger ces iniquités pour le rayonnement et l’émergence de Nguinky qui occupe une place de choix pour le développement du Djolof». Masse NDIAYE, Linguère



Source : Source : https://lesoleil.sn/linguere-les-populations-de-ng...

Accueil Envoyer à un ami Partager