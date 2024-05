Linguère : une voiture de l'Inspection de l'Education et de la Formation, volée

Des individus non encore identifiés ont fait irruption au quartier Rails dans la commune de Linguere ce lundi vers trois heures du matin. Les assaillants ont emporté avec eux le véhicule 4x4 de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Linguere (IEF) de couleur blanche immatriculé AD25503, rapporte Seneweb.



Le chauffeur avait garé le véhicule devant son domicile au quartier Rails. Selon notre source, les assaillants ont cassé les vitres de la porte avant du véhicule avant d'y accéder.



Une fois à l'intérieur les malfaiteurs ont réussi à emporter le véhicule avec eux. La police a ouvert une enquête.





