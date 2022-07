Liste rouge médias corrompus : depuis que Sonko a annoncé ses futures calomnies, certains patrons de presse ont peur Après avoir boudé le micro de la Rts, Ousmane Sonko a profité de l'occasion pour annoncer des futures calomnies en avouant détenir une liste rouge des patrons de presse qui sont corrompus par Macky Sall. Et depuis, c'est la débandade.

Depuis son annonce, et jouant sur son aura, Ousmane Sonko est quasi certain que même s'il ne dit pas la vérité, certains le croiront à coup sûr.



Certains patrons connaissent la vérité, mais ils ont peur des commentaires sur le net. Ces derniers pensent aussi à leur famille à propos des insultes des Pro Pastef. Quand on dit que Sonko est beau, ton article est partagé par ses partisans.



Pourtant le cas de la Rts n'est pas un cas isolé d'autant qu'à Tivaouane, Ousmane Sonko avait boudé le micro de Leral et aucun média n'en a parlé. Et certains patrons de presse qui veulent échapper à ces calomnies s'empressent de rectifier le tir avec des Unes flatteuses.



Même les membres de Pastef en rigolent sur les réseaux sociaux, se demandant depuis quand certains médias tressent des lauriers à Ousmane Sonko.



