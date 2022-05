Listes de YAW à Bignona, Oussouye: Qui est ce (cette) Ousmane Sonko enseignante? (Document)

Les listes présentées (voir article) seraient celles de Yewwi Askan Wi dans les départements de Bignona et Oussouye. On y voit le nom de Ousmane Sonko derrière Moussa Cissokho. Cependant, la parité ne serait pas respectée et l'autre incongruité est que la fonction de ce (cette) Ousmane Sonko est enseignante.

