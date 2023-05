Listes électorales : Diourbel enregistre 4537 nouvelles inscriptions et 1383 modications

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

Au total, 4537 nouvelles inscriptions et 1383 modications ont été enregistrées dans le département de Diourbel (centre) à l’issue de la révision exceptionnelle des listes électorales, à indiqué à l’APS, le préfet du département, Mamadou Khouma.



»Sur les 13 commissions, nous avons comptabilisé 4537 inscriptions nouvelles, dont 2814 à Diourbel (62%), 517 à Ndindy (13%) et 1146 à Ndoulo (25%), a-t-il fait savoir.



le préfet du département de Diourbel a fait état de 1383 modifications au cours de la période de révision exceptionnelle des listes électorales. »Et à ce niveau, la commune de Diourbel revient toujours en tête avec 53% des modifications, suive par l’arrondissement de Ndoulo avec 27% et celui de Ndindy avec 25% », a énuméré Mamadou Khouma.



L’autorité préfectorale a fait remarquer « qu’aucune décision judiciaire n’a été enregistrée dans le département, durant la période contentieuse ».



M. Khouma s’est par ailleurs réjoui de l’implication des acteurs, notammet les différents états-majors politiques pour la « qualité dans le travail de sensibilisation du début jusqu’à la fin du processus ».

Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook