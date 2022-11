Litige foncier à Bentegné... : Mame Boye Diao et Omar Sow, le directeur de l'Urbanisme, au banc des accusés À l’origine du différend, une superficie de 30 hectares qui crée la polémique à Bentegné, dans la commune de Diass. Face à la presse, leur porte-parole Mor Ngande Fall, dit avoir obtenu ces terres depuis 1981, par le biais l’ancien président de la communauté rurale de Diass du nom de Mamadou Seck et depuis une semaine, l’espace est envahi par des tracteurs sans aucune concertation avec les propriétaires, sous la supervision de la Dscos.

Une situation que dénonce M. Fall, qui accuse le directeur des Domaines Mame Boye Diao et Omar Sow, le directeur de l’Urbanisme, d’avoir commandité ces opérations.



Face à cette situation, ces populations interpellent le président de la République Macky Sall, sur un risque d’affrontements entre populations, si cette situation perdure, car, d’après leur porte-parole, l’ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo avait ordonné l’arrêt des travaux sur ces 30 hectares jugés litigieux.



Donc, ils ne comprennent pas pourquoi, tout d’un coup, des personnalités de l’État veulent s’accaparer de ces terres ? D’ailleurs, ils ont promis d’organiser dans la semaine, une marche de protestation pour se faire entendre.















