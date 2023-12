Litige foncier à Mbèye : Le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, implore l'intervention du président Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 03:17 | | 0 commentaire(s)| La controverse foncière secouant le village de Mbèye, dans la commune de Bambilor, a suscité une vague de mécontentement parmi les représentants locaux. Alors que le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, était hors du pays lors des événements tendus entre les habitants et le promoteur Serigne Souayibou Seck, il a enfin pris la parole lors d'une réunion publique, ce samedi 02 décembre, pour interpeller directement le Président Macky Sall quant à la résolution urgente de ce conflit persistant.







Lors de son discours à la réunion publique tenue chez lui à Bambilor, Thierno Amadou Ba a exprimé son inquiétude quant à la situation tendue à Mbèye, où les habitants accusent le promoteur Serigne Souayibou Seck de vouloir accaparer plus de 22 hectares de leurs terres. Le Khalife a appelé de manière pressante le chef de l'État à intervenir et à mettre un terme à ce problème délicat qui perdure dans le village.

Le guide religieux a exhorté le Président Macky Sall à envisager une révision voire un gel des titres fonciers délivrés depuis 2006, dans le but de résoudre cette crise foncière qui menace la quiétude et les moyens de subsistance des habitants de Mbèye. Il a insisté sur l'importance vitale de préserver les terres ancestrales des habitants et a exprimé sa confiance dans le leadership présidentiel pour trouver une solution juste et équitable à ce litige foncier.

Accueil Envoyer à un ami Partager