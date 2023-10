Litige foncier à Mbeye/violents affrontements en FDS et populations: des arrestations et des blessés graves, la mairie de Bambilor saccagée Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2023 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

Un nommé Serigne Sonhibou Seck accapare plus de 21 hectares de terre. Les populations se sont, ce matin ,mobilisées pour arrêter les démolitions des champs et des bâtiments. A cet effet, il y a eu des affrontements violents qui ont duré toute la matinée. Les forces de l’ordre déployés sur les lieux ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des jeunes ont été arrêtés et certains gravement blessés.. Selon Assane Beye 2e adjoint au maire de BAMBILOR , les habitants de Mbeye et environ ne comptent pas rester les bras croisés et laisser leurs terres à des prédateurs fonciers. Aux dernières nouvelles les jeunes auraient déversé leur colère sur le maire de la ville de Bambilor et auraient saccagé le conseil municipal

