Litige foncier à Ndengler : L'ancien ministre Habib Sy pour une « Zone d’accord préférentiel »

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Des démarches et propositions sont en train d'être menées pour trouver une solution à ce problème foncier opposant les habitants de Ndengler et l’homme d’affaires Babacar Ngom. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a d'ailleurs fait deux déplacements sur les lieux du litige pour s’enquérir de la situation et proposer des solutions. Dans cette même optique, l’ancien ministre des infrastructures, de l'équipement, des transports terrestres et des transports maritimes intérieurs sous le régime de Wade a voulu donner son point de vue pour une éventuelle solution au problème de Ndengler.



Pour l'ancien maire de Linguère, « il faut recourir à un principe du droit international, qui peut bien s'appliquer au niveau national, celui de la mise sous tutelle ».



En d'autres termes, le breveté de l’Enam estime qu’en tant que détenteur de la puissance publique, « l'Etat devra mettre la partie de terre objet de litige sous administration d'une personnalité indépendante, avec autorisation pour les paysans du village d'y pratiquer leurs activités agricoles même si, faudrait-il le rappeler, les négociations vont se poursuivre pour une solution définitive »



Ainsi, dans cette option dénommée ‘zone d’accord préférentiel’, « les paysans n'auront pas le sentiment que leur propre terre leur est prêtée par une personne étrangère, et Babacar Ngom pour sa part n'aura pas le sentiment d'avoir renoncé à une propriété sous l'effet de la pression », conclut l'ancien ministre d’État.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Litige-foncier-a-Ndengle...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos