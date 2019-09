Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Liverpool – Après Sa Tension Avec Salah, Sadio Rassure Ses Proches Et Fans Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Après sa tension avec Salah, Sadio assure d’être « heureux » à Liverpool



Dans un entretien accordé à Complex, Sadio Mané a assuré qu’il était très « heureux » chez les Reds et qu’il ne songeait pas à un départ. Malgré son altercation avec Salah





Sadio exclût tout rumeur de départ



Des discussions de transfert ont récemment eu lieu autour de l’attaquant sénégalais, le Real Madrid étant l’un de ses nombreux courtisans. Une scène inhabituelle en plein match a également suscité un débat sur l’harmonie au sein du groupe chez les champions d’Europe en titre : Mané étalant sa frustration à l’encontre Mohamed Salah lors de la rencontre de championnat face à Burnley.



Ces évènements auraient pu plaider en faveur d’une séparation, mais l’ancien messin balaye tout envie de départ et reste catégorique sur le fait qu’il se sent bien et satisfait du côté du Merseyside.



Sadio se sent très heureux à Liverpool



Il a déclaré dans un entretien à ‘Complex’: « Pour être honnête, je suis vraiment heureux de faire partie du club, de la famille ici. Nous avons les meilleurs fans du monde ici, alors je suis toujours très reconnaissant pour le soutien, a-t-il tonné. Et ce n’est pas seulement bon pour moi, cela donne à toute l’équipe plus de motivation. Nous avons toujours faim et nous voulons faire encore mieux ensemble… J’ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d’être ici ! »



