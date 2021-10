Locales 2022/ Dieupeul-Derklé: Abdoubacry Sadikh Bèye, réclamé Aprés le plébiscite de la coalition Benno Bok Yakkaar d’Aboubacry Sadikh Beye comme candidat à la mairie de Dieuppeul Derklé, les reactions continuent. Ndeye Ndiaye Dia du mouvment GSE clame haut et fort que la vision originale du Directeur général du Port changera la Commune.

" Cette echeance de 2022 sera l'occasion pour les citoyens de Dieuppeul Derklé d'elire une grande ressource humaine en la personne de M. Aboubacry Sadikh Beye.On ne peut pas trouver mieux " a déclaré Mme Ndeye Ndiaye Dia, responsable au niveau de la génération Sénégal Emergent ( GSE).



Profitant de ses contacts du week end, elle déclare que le candidat de BBY est un scientifique à l'image de son leader le président Macky Sall peu bavard et agissant beaucoup. Selon Mme Dia en bon planificateur M. Beye va améliorer la prise de décisions et l'efficacité, à réduire le nombre d'erreurs, à stimuler la croissance et les marges et cerise sur le gâteau il a une grande expérience en matière d’économie maritime ." Toutes ces raisons font qu'il n y a pas photo entre lui et ses adversaires " a t-elle déclaré.



La responsable du Gse a aussi énuméré les performances réalisées dans la commune comme l’autonomisation des jeunes et des femmes par l’Education/la Formation pour développer le capital humain et libérer les énergies individuelles, la promotion de entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour en faire une génération créatrice de richesses et suffisamment outillée pour transformer structurellement notre économie et devenir des acteurs clefs de la mondialisation et des activités de Santé/Environnement/Sécurité pour améliorer le cadre de vie et créer un espace propice à l’éclosion des talents, dont regorge la commune.



Elle a loué l'immense travail abattu par Mme Beye car derriere chaque grand homme , il y a une grande dame. " Elle est toujours à nos cotés mouillant le maillot partout en tout temps auprés des populations dans le domaine du social et à la voir sur le terrain, c'est une source supplémentaire de motivation ", a t-elle indiqué .





