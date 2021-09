Locales 2022, violence, Rs: Serigne Mountakha montre la voie aux... Serigne Mountakha, a comme dans ses habitudes, livré un discours sans langue de bois, exhortant les politiciens, mais aussi les parents à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne respectivement la violence dans la politique et les réseaux sociaux.

Serigne Mountakha d'asséner: "les élections sont toutes proches. Et chacun sait qu'elles sont très importantes pour les Sénégalais. Je souhaite qu'elles soient transparentes et paisibles...", a pêché le saint homme.



"Il faut éviter la violence, quel que soit le motif. La violence n'engendre que la violence", avertit le Khalife des Mourides.



Réseaux sociaux



Serigne Mountakha est d'avis que parmi les obstacles à la paix, les réseaux sociaux y ont une grande part de responsabilité. "Les jeunes raffolent des réseaux sociaux. Ils y sont jour et nuit, au point de ne plus avoir de temps pour autre chose. Cela détruit leurs études, leur dignité", entre autres inconvénients.



Il a aussi exhorté à l'Etat de faire encore plus d'efforts pour résoudre définitivement le problème des inondations.

