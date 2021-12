Localité De Sindia : Le candidat de Gueum Sa Bopp fustige le bradage foncier Le bradage du foncier dans la commune de Sindia est quelque chose qui indispose au plus haut point Papa Moussa Thior, la tête de liste de la coalition Gueum Sa Bopp de Sindia. Investi il y a quelques jours par Bougane Guèye, le président de cette coalition, le médecin-commandant, n’a pas mis de gants pour dénoncer la gestion des biens de ladite commune.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Décembre 2021 à 09:38

Faisant le diagnostic de la commune de Sindia, au détour de la cérémonie d’investiture qui a officialisé le choix porté sur lui, le Dr Thior a exposé les pathologies dont souffre cette collectivité locale.



«L’analyse que nous avons faite montre une commune très arriérée, à tout point de vue. La commune de Sindia n’a pas de maire, et ceux qui font office de maire ou se font appeler maire, sont des courtiers qui ont transformé la municipalité en une agence immobilière. Ils passent tout leur temps à convaincre les paysans de vendre leurs terres. Ils passent tout leur temps à voir les espaces comme les écoles pour tenter de les réduire, les vendre ; les avenues de 30 mètres pour eux c’est trop, il faut les couper, laisser 6 m de ruelles», a déclaré le candidat de la coalition Gueum Sa Bopp.



Celui-ci en veut pour preuve qu’à Sindia, il y a des rues qui ont été carrément éliminées, à cause de ce bradage foncier.



«Votre voiture roule et vous tombez souvent sur une maison, la route a été vendue. Ce que je dis là, ce n’est pas une invention, ce sont des choses que tous les citoyens peuvent constater», renchérit le Dr Pape Moussa Thior qui poursuit le listing des maux dont souffrirait, selon lui, cette localité du département de Mbour.



«Les autres domaines porteurs de services sociaux de base, à savoir l’école, l’accès à l’eau et à l’électricité, sont extrêmement faibles. Vous avez des villages qui sont à 45 mn de Dakar et qui n’ont pas d’eau. Les femmes passent tout leur temps à chercher de l’eau». Autant de manquements qui, selon lui, l’ont poussé à s’engager dans la politique, pour voler au secours des populations de Sindia.



«En tant que citoyen, fils de ce terroir, nous n’avons pas le droit de critiquer, rester dans notre salon, siroter notre café et dire que ça ne marche pas. Nous devons nous déshabiller, rentrer dans le domaine, réclamer les suffrages et remplacer ces courtiers qui sont là depuis 7 ans», a déclaré le Dr Thior.



Pour lui, les questions urgentes de l’heure sont relatives à l’emploi des jeunes et des femmes de la commune. «Les politiques de bavardage sont dépassées. Aujourd’hui, une politique doit s’adosser à un modèle économique et celui que nous avons tourné autour des Fermes intégrées communautaire (Fic). Avec ces Fermes intégrées communautaires, les femmes et les jeunes pourront faire beaucoup plus qu’au niveau des Goana. Nous allons investir ce qu’il faut pour que tous les villages de la commune puissent accéder à l’eau le plus rapidement possible», a assuré la tête de liste de Gueum sa bopp.

Tribune



