Loi anti-l’homosexuel : Imam Lamine Dramé (2stv) appelle les députés… Hier, lors du rassemblement du mouvement « And Samm Jikko Yi », le prêcheur de la 2stv, Imam Lamine Dramé a appelé les députes à voter la loi anti-homosexuel pour le bien du pays.



Tres indigné par le T-shirt homosexuel de Wally Seck, Imam Dramé a appelé toute la population a adhéré dans le mouvement pour continue la lutte dans l’intérieur du pays. Pour lui, les chefs religieux doivent boycotter ou ne plus recevoir les chanteurs suspectés d’être des homosexuels ou qui veulent promoteurs les LGBTi.



Vague d’indignations après un tee-shirt de Wally Seck



A rappeler que l’artiste chanteur Waly Seck, a enfilé le 5 juillet dernier, jour du match Sénégal-Ouganda, coïncidant avec la journée des homos, un tee-shirt aux couleurs du drapeau de la communauté des Lgbti. Une image qui a soulevé une vive polémique au Sénégal. Au même moment, la communauté gay n’a pas manqué de féliciter l’artiste pour son acte.



Selon le quotidien Les Echos qui rapporte l’information, le Sénégal a préféré s’abstenir au moment du vote contrairement au Nigéria ainsi que des pays Arabes (Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Egypte, Irak), le Pakistan et la Chine qui ont voté “Non”.

