Longue détention sans jugement : un rassemblement de 06 familles de détenus prévu vendredi Six familles de détenus dans l’affaire de la saisie record de drogue par la douane seront dans la rue vendredi prochain.

Ces familles, avec le soutien de Frapp France Dégage, vont dénoncer les détentions, depuis 2018, de Babacar Diop, Vieux Diop, Dioula Sow, Mamadou Niang, Seydina Mohamed Ndiaye et Alioune Badara Coly.



Elles ont déposé sur la table du Préfet de Dakar la lettre d’information de l’organisation d’un rassemblement devant le ministère de la Justice vendredi prochain pour dire non aux longues détentions, aux libertés provisoires, aux contrôles judiciaires, aux grâces à géométrie variable et à l’insécurité juridique de tous les citoyens.



Elles réclament le jugement ou la liberté provisoire de leurs parents.

