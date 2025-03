Louga: La Journée internationale du Conte célèbre la richesse de la tradition orale

La ville de Louga a vibré au rythme des récits et des légendes, à l'occasion de la Journée internationale du Conte, un événement dédié à la préservation et à la transmission de la tradition orale. Cette célébration a rassemblé des conteurs venus du nord et du sud du pays, ainsi que des élèves des écoles élémentaires, dans un effort collectif visant à sauvegarder cet héritage culturel inestimable.



L’Association des Conteurs de Louga, organisatrice de l'événement, s'est donnée pour mission de faire revivre l’art du conte et de sensibiliser les jeunes générations à l'importance de cette pratique ancestrale. À travers des récits captivants, les conteurs ont transporté leur public dans un monde où les valeurs, l’histoire et la sagesse des ancêtres, prennent tout leur sens.



Préserver et transmettre un patrimoine immatériel

Le conte est bien plus qu’une simple narration : il constitue un moyen d’éducation, de transmission de valeurs et de mémoire collective. Dans un contexte où la modernité et les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans le quotidien, il devient essentiel de trouver des moyens pour préserver cette richesse culturelle.



En intégrant les écoles élémentaires dans cette initiative, l’Association des Conteurs de Louga favorise un dialogue intergénérationnel et permet aux enfants de se familiariser avec les récits traditionnels de leur terroir. Cette approche éducative contribue non seulement à développer leur imagination, mais aussi à leur inculquer les valeurs culturelles et morales propres à leur société.



Un engagement fort pour l’avenir du conte

Cette édition de la Journée internationale du Conte, a également été marquée par des ateliers de formation destinés aux jeunes et aux enseignants, afin de leur donner les outils nécessaires pour perpétuer l’art du conte. Les participants ont ainsi appris des techniques de narration et découvert la richesse des récits traditionnels du Sénégal et d’ailleurs.



L’initiative de Louga s’inscrit dans un mouvement plus large, visant à institutionnaliser le conte comme un vecteur d’éducation et de cohésion sociale. En mettant en lumière cet art ancestral, la ville prouve qu’il est possible de conjuguer tradition et modernité, et de faire du conte, un outil puissant pour l’éveil des consciences et la transmission du savoir.



En célébrant la Journée internationale du Conte, Louga confirme son rôle de bastion de la culture orale et démontre que la parole des anciens demeure une source intarissable d’apprentissage et d’inspiration pour les générations futures.