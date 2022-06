Louga: Le président de l'ASCL pour la valorisation des produits locaux avec une bonne conservation

Serigne Djily Samb, président de l'Alliance Sénégalaise pour le Consommer Local, invite l’Etat du Sénégal à aider les acteurs à valoriser et à faire de la promotion des produits locaux, une priorité en vue d’atteindre l’émergence au Sénégal. "Nous disposons presque de toutes les variétés de fruits et de légumes. Chaque année, ce sont des quantités importantes de mangues, de carottes et d’oignons qui sont jetées, parce que nous ne savons plus quoi en faire et on n'a pas les moyens de les conserver’’, a-t-il déploré.