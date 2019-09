Louga: Une collision entre un camion et un bus fait un mort et 20 blessés

Un accident d’une rare violence s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Guéoul, à quelques kilomètres de Louga, vers 2h du matin. Un camion qui tentait d’éviter un minicar en panne sur la route sans le triangle de signalisation, est entré en collision avec un bus. Le bilan fait état d’une personne décédée dans le bus et une vingtaine de blessés.

