Louga: malgré le pardon de la famille de Astou Sokhna, une ambiance électrique attendue au tribunal Les sages femmes et les médecins des treize (13) régions, en sus de la principale concernée, Louga, vont rallier la localité et prendre d'assaut le tribunal pour le procès des six (6) sages femmes, impliquées directement ou indirectement dans le décès de Astou Sokhna le 31 mars dernier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022

En effet, aucun soin ne sera administré dans les différents hôpitaux du pays pour cause la présence massive de tous les médecins et sages femmes à Louga.



Ils viennent soutenir et manifester pour leurs collègues détenues en prison (4) et deux autres en liberté provisoire dont le procès aura lieu ce mercredi à 10h au tribunal de Louga.



Pour rappel, après la mort de Astou Sokhna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, alors qu'elle devait subir une césarienne, le directeur de la structure, Abdou Gueye Diouf a été limogé et six sages femmes indexées par une plainte du mari de la victime.



Depuis lors, un lynchage médiatique a été servi aux sages femmes et à quasiment à tout le corps médical qui a riposté par des grèves, des journées sans blouses blanches ou des journées sans accouchement.

