Loyers au Sénégal : Le Décret de Réduction en Question

Jeudi 14 Septembre 2023

La question des loyers demeure un problème persistant au Sénégal, malgré la mise en place d'un décret visant à réduire les coûts depuis mars dernier. Dans le quartier des Parcelles Assainies, chefs de famille, courtiers et locataires expriment leur frustration et pointent du doigt les responsabilités. Le coût des loyers demeure élevé, et ils appellent à une régulation du secteur pour bénéficier des avantages promis par le décret.