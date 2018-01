Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lukas Podolski, l’ex star d’Arsenal lance son nouveau projet- PHOTOS Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2018 à 10:17 | | 0 commentaire(s)| Lukas Podolski, ancien joueur de l’équipe de football d’Allemagne, d’Arsenal et du Bayern Munich, a dévoilé son nouveau projet: un restaurant kebab dans sa ville natale de Cologne.

En effet, l’ancien international allemand, passé par Arsenal et le Bayern Munich, est actuellement à Cologne où il soigne une cuisse blessée. Et le joueur de 32 ans – qui évolue désormais pour le Vissel Kobe dans la J.League – en a profité pour ouvrir son propre restaurant de kebab, attirant plus de 1000 fans affamés qui se sont présentés samedi à l’ouverture. certains arrivant plus de cinq heures plus tôt pour avoir un aperçu de leur héros local, selon le porte-parole du joueur.

Podolski dirigera le restaurant avec deux copropriétaires, et le joueur a posé devant un kebab et signé des autographes avant de se mettre à couper des tranches d’une énorme plaque de viande non identifiée.

Et ce n’est pas non plus la première implication de l’international allemand dans la restauration. L’année dernière, l’homme de 32 ans a lancé un glacier à Cologne, tout en continuant à exercer son métier dans le football professionnel.



En effet, Podolski joue actuellement pour Vissel Kobe au Japon et est seulement à Cologne pour subir un traitement d’une blessure à la cuisse.

Podolski est considéré comme une légende à Cologne après deux séjours réussis avec le club local, dont le premier a marqué le début de sa carrière en 2003.





Il est devenu un héros culte avec Arsenal et Galatasaray, avec une carrière qui lui a permis de remporter la Bundesliga, la FA Cup et la Coupe du Monde, avant de partir au Japon.











