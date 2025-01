Lutte : Ama Baldé assume son altercation avec Franc : « Je n?ai rien regretté » Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Le duel explosif entre Ama Baldé et Franc, prévu vu le 16 février à l’arène nationale , continue de faire monter la pression. Après un face to face houleux à la 2stv , marqués par une altercation physique, le fils de Falaye Baldé est sorti du silence pour assumer pleinement son attitude. Dans une émission avec lutte tv sans détour, “Links Piko Pako ” a justifié son attitude lors de cette confrontation « Je n’ai rien regretté de ce qui s’est passé lors du dernier face-à-face à la 2STV. On nous a payés pour vendre le combat, donc il n’y a rien à regretter. Lui aussi m’a frappé, j’ai simplement riposté. » Un derby entre Pikine et Parcelle qui s’annonce très électrique.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78442-lutte-ama-bald...

