Lutte: Tapha Tine Bat Bombardier par décision médicale

Le combat Tapha Tine et Bombardier de ce dimanche s’est soldé par une victoire du chef de fil de Baol Mbollo sur décision médicale.



Le choc n’a duré que 2 mn 50 avant que les deux lutteurs déclenchent un corps qui a fini derrières les sacs.



Ainsi, Bombardier qui se tordait de douleurs, est consulté par le médecin. Ce dernier a décidé de d’arrêter le combat à cause d’une blessure du Mbourois. Et, Bombardier concède ainsi sa deuxième défaite devant Tapha Tine.