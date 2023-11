Lutte contre l'émigration irrégulière: 1re édition du Forum des parties prenantes Casablanca et Dakar Eprouvant un réel besoin en renforcement des capacités, d'accès à l'emploi, aux financements, aux réseaux et aux marchés, de voir émerger des modèles et des mentors, la jeunesse sénégalaise, tout aussi valeureuse qu'ambitieuse, pourra se rabattre sur l'alléchante alternative NIOMRE AVENIR PLUS riche de ses programmes, entreprenante en projets et qui offre un programme de renforcement des capacités, de mentorat et d'accès aux réseaux et aux marchés africains.

En effet, NIOMRE AVENIR PLUS tient sa toute 1ère édition d'un Forum qui se tiendra le 16 Décembre 2023 au Maroc et le 06 Janvier à Dakar à l'Hôtel King Fahd Palace. Ainsi, il va s'agir du point culminant des programmes de NIOMRE AVENIR PLUS destinés à la jeunesse sénégalaise. A n'en pas douter, ledit événement offrira un point d'orgue à cette tragédie quasi mondiale et dans laquelle le SENEGAL n'a que trop pleuré des fils.



Ne perdons pas de vue qu'au dedans du contexte fertile ou demandeurs d'emploi experts, employeurs entrepreneurs, décideurs et responsables étatiques pourront accéder à diverses solutions et mettre en place le cadre juridique & réglementaire nécessaire permettant de créer un environnement favorable au maintien des jeunes dans leur terroir, propice à l'accès au financement et à la technologie, le Forum concrétisera des initiatives entrepreneuriales des plus pratiques et fructueuses!



Des lors, en parfait accord des sentiments, les différentes parties prenantes, réunies autour d'un événement visant à concevoir un écosystème plus fort, plus inclusif et innovant, favorisent incontestablement Epanouissement de la jeunesse.



La mission du Forum



A vrai dire, il s'agit-là d'une mise en place d'une initiative qui permet l'éradication du phénomène de l'émigration clandestine, la préparation à la jeunesse aux défis de leur époque, aux facilitateurs, aux employeurs et aux partenaires sociaux, afin de construire des cadres et des écosystèmes solides avec un capital humain assez amélioré, des réseaux d'experts interconnectés, des marchés bien structurés et accessibles et des opportunités de collaborations durables.



La vision imprimée à l'évènement



Retenons bien que le Forum des Parties Prenantes de la lutte contre l'émigration clandestine a pour vision- phare de créer une plateforme et un mécanisme qui soient la convergence:

- des jeunes diplômés; des employeurs: des experts de divers secteurs et des décideurs étatiques.



Donc, le Forum est une tentative de trouver des solutions aux divers goulots d'étranglement qui obstruent l'accès à l'emploi et aux sources de financement fiables et durables pour la jeunesse sénégalaise, de libérer le potentiel dont le SÉNÉGAL regorge et de créer un écosystème encore plus fort.



D'idoines solutions apportées à la problématique de l'émigration clandestine



Dans le but de contribuer à la recherche de solutions pérennes d'un programme d'insertion des jeunes et la lutte contre le fléau de l'émigration irrégulière, qui est en train de faire des ravages dans le Continent et plus particulièrement au SENEGAL - République de Téranga et de bénéfiques conciliabules, l'alternative NIOMRE AVENIR PLUS a mis en place un système visant à renforcer la capacité des jeunes, promouvoir le partage de connaissances pratiques via ses plateformes régionales, faciliter l'accès aux financements sûres & durables et fournir des services d'appui aux jeunes. D'ailleurs, ce système est constitué de réseaux d'experts, de partenaires, d'investisseurs et de décideurs à travers tout le pays.



Grosso modo, le Forum des parties prenantes de la lutte contre l'émigration irrégulière promeut admirablement la réflexion sur les enjeux et les défis d'un écosystème sénégalais fort et inclusif et la mise en œuvre d'un cadre et des systèmes viables de l'éclosion de l'employabilité des jeunes.















