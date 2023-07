Lutte contre l'immigration irrégulière: Le Sénégal en action contre les tentatives et démanteler les réseaux de trafic L'État sénégalais ne reste pas inactif face à la question de l'immigration irrégulière. La lutte contre ce phénomène a été érigée en priorité nationale, avec la création d'un Comité de lutte contre l'immigration clandestine et des brigades fluviales qui patrouillent régulièrement, les eaux territoriales pour contrer ces tentatives et démanteler les réseaux de trafic. Des lois et des dispositifs ont été mis en place pour renforcer la sécurité et réprimer ces activités illégales. Seyni Bèye, Présidente du Conseil d'Administration de l'École nationale de cybersécurité, Présidente du parti Convergence Patriotes Démocrates, Coordonnatrice de la coalition Défar Sa Reew revient sur la situation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 20:59



