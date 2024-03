Lutte contre l’insécurité : 72 personnes interpellées dont 26 femmes 68 sénégalais 3 Bissau guinéens… Suite à de récurrentes agressions constatées dans le quadrilatère Khadar, Ancienne piste, VDN et Almadies, la compagnie de la gendarmerie de Dakar a déployé le 25 février 2024, un important dispositif entre 05 et 08 du matin. L’opération a permis plusieurs arrestations mais aussi de démanteler plusieurs abris de fortune

De source sécuritaire, le bilan de cette opération sécuritaire s’établit comme suit :



72 personnes interpellées dont 26 femmes 68 sénégalais



03 Bissau Guinéens



01 guinéen



O4 motos immobilisées



10 abris de fortune démantelés



L’enquête est toujours en cours et l’opération se poursuit, nous indique-t-on



