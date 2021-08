Lutte contre la covid-19 : "And Defar Keur Madiabel" à l'assaut des marches hebdomadaires Le mouvement "And Defar Keur Madiabel" avec à sa tête son président Cheikh Tidiane Ly a entamé le mercredi 25 août à Keur Madiabel une forte mobilisation contre la pandémie de la Covid 19. Suivie d'une caravane qui avait pour cible le marché hebdomadaire communément appelé "Louma", cette opération a surtout permis de doter aux populations un lot de 4500 masques et plusieurs dizaines de flacons de gels alcoolisés.

C'était pour, non seulement, les abriter d'une éventuelle contamination, mais surtout les sensibiliser sur la nécessité de se prévenir et d'aller se faire vacciner au niveau de la structure de santé la plus proche ou du point avancé de vaccination en activité dans leur quartier où leur village.



Pour l'organisateur de cette journée d'actions Cheikh Tidiane Ly "cette activité est un prétexte pour donner une réponse à l'appel lancé par le chef de l'Etat, Macky Sall qui sollicite une forte mobilisation communautaire pour aller à bout de la Covid 19".



Mais malgré des ressources assez limitées, le président du mouvement "And Defar Keur Madiabel" se dit prêt à s'investir jusqu'au bout et à aller à l'assaut de tous les villages environnant de Keur Madiabel au fur et à mesure que ses moyens augmenteront.

Sud Quotidien



