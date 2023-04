Lutte contre la migration irrégulière: Plus de 10 millions de FCfa, octroyés à 20 associations de migrants

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|

La Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur a octroyé plus de 10 millions de francs CFA à 20 associations de migrants pour lutter contre la migration irrégulière.



L'objectif est de donner une opportunité aux bénéficiaires de la société civile de rester dans leur pays et d'y investir.



La cérémonie de remise de chèques s'est tenue ce week-end, à Dakar sous la présidence de Madame Annette Seck, ministre chargée des Sénégalais de l'Extérieur.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook