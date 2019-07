Lutte contre les violences faites aux femmes : Mimi Touré veut qu’on arrête le ‘’masla’’*

« Il nous faut dépasser certains de nos attitudes culturelles comme le ‘’masla’’ pour venir à bout de la violence sur les femmes. »



Ces propos sont ceux de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Aminata Touré a trouvé les statistiques du taux de violences contre les femmes, inquiétantes.



« Il y a évidemment plusieurs types de violence, mais ce qu’on note, c’est une grande recrudescence des viols, avec 600 cas de viols sur des jeunes filles, ce qui est une atteinte aux droits fondamentaux ».



Pour Mimi Touré, rapporte « LesEchos », il est temps que cette question soit traitée de manière publique, pour préserver les filles à l’école, dans la rue et même au sein des familles.

