Lutte contre le coronavirus: Le balaie des dons au ministère de la santé et de l’action sociale

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mars 2020 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

A ce rythme le ministère de la santé et de l’action sociale ne risque pas de rencontrer des problèmes de fonds dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Covid-19. Pour cause, tout le monde veut s’impliquer en apportant sa petite contribution aux autorités. Et ce matin, le ministre de la santé a eu un agenda chargé en recevant ceux qui sont venus pour apporter leur contribution.



D’abord, Abdoulaye Diouf Sarr a reçu le ministre des collectivités territoriales par ailleurs maire de Sangalkam qui a fait un don d’une valeur de 25 millions fcfa. Ensuite c’était au tour du collectif des femmes parlementaires qui ont remis 2 millions de Fcfa. Sans compter le ministre de l’environnement qui a remis 500 bouteilles d’eau de javel et 500 antiseptiques.

