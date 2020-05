Lutte contre le covid 19:Hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff va recevoir demain un lot de médicaments et autres...

L’ex-président du basket, Baba Tandian va offrir demain à 11 heures, un lot de médicaments, de gels alcooliques et autres outils nécessaires à la lutte contre le covid 19, à l’hôpital, Idrissa Pouye de Grand Yoff.



L’initiative rentre dans le cadre de son engagement à accompagner les autorités étatiques dans la riposte contre la propagation du Covid 19 dans le pays.



