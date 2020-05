Lutte contre le covid 19/ Ngallèle: Bamba Fall, responsable politique au chevet des populations

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Bamba Fall responsable politique, résidant à Ngallèle a déployé ses moyens physiques, morales, matériels et financiers pour doter 5000 masques, 1000 sacs de riz et 30 thermoflashs (chaque mosquée 1) aux populations de Ngallèle.



Les bénéficiaire de son généreux geste, restent les daaras et villages environnants, c’est à dire Ngallèle, cité Ngallèle, Ngallèle extension, Kanda aviation, cité liberté, cité boudiouk et Maka toubé).



Ainsi, il a été révélé que depuis fort longtemps, un tel geste n'a jamais eu lieu, dans l'histoire du quartier. Alors que ce quartier regorge de potentiels à tous les niveaux.



Bamba Fall a réussi ce pari, en participant à cet élan de générosité, de solidarité. Donc, constate-t-on, c'est l'occasion de le féliciter et de l'encourager à aller dans ce sens pour faire son quartier Ngallèle, le socle du développement durable et local.



Le responsable de la localité, révèle-t-on, a participé de manière significative et remarquable avec un esprit de partage inégalable au sein de son quartier.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos