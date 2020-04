Lutte contre le covid-19 : la famille de Feu Djily Mbayrre offre 42 millions FCFA La famille du défunt homme d'affaires Djily Mbaye a perpétué la tradition de généreux donateur de l’illustre disparu. Elle a offert une enveloppe globale de 42 millions de francs CFA pour lutter contre le coronavirus au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Avril 2020 à 14:19

Déjà le mardi 31 mars dernier, la Fondation Fahd Ben Abdel Aziz (créée avec le Roi Fahd) et dont le fils aîné du disparu, Mame Cheikh Mabye, est le Président du Conseil d’Administration, avait remis 32.000.000 FCFA à l’Etat au Sénégal, pour contribuer à la lutte contre le covid-19.

Vendredi 17 avril, la famille a remis un chèque de 10 millions FCFA de francs au gouverneur de la région de Louga, en présence des membres du comité régional de lutte contre le covid-19 et du directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Hier, samedi 18 avril, 2 millions de francs CFA ont été remis aux associations des daaras de la région de Louga.



