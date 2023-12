Lutte contre les conflits Éleveurs-Agriculteurs au Sénégal : Adoption à l’unanimité de la loi sur le Code Pastoral à l’Assemblée Nationale

Dans le berceau des terres sénégalaises, une lueur d'espoir prend forme au cœur du secteur de l'élevage. Ce 18 décembre 2023, une étape majeure a été franchie à l'Assemblée Nationale. Le Code Pastoral, fruit d'une unanimité rare parmi les députés, émerge comme un jalon prometteur dans l'histoire de la relation parfois complexe entre éleveurs et agriculteurs.



« C’est pour éviter les conflits souvent liés à la gestion naturelle des ressources pastorales, ce qui fait que y’ a des conflits souvent entre éleveurs et agriculteurs et d’autres secteurs qui interviennent dans le domaine de l’élevage et qui sont défavorables à l’élevage proprement dit », a expliqué M. Daouda Dia, Ministre de l'Elevage et des Productions animales.



Mais au-delà de cette avancée, les défis persistent. Les acteurs attendent toujours des subventions pour l'alimentation du bétail, l'accès au crédit, la sécurité contre le vol de bétail, ainsi que la couverture sanitaire et alimentaire. Des obstacles dans la collecte, la transformation, la conservation et la distribution du lait, ainsi que la préservation des espaces ruraux, demeurent à franchir pour limiter les conflits.