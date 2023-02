Lutte contre les inégalités sociales : l’exemple de la «calebasse de solidarité» magnifié par la ministre Victorine Ndey

D’après « Le Témoin », la ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Mme Victorine Ndey, marraine de la journée nationale de partage sur les initiatives d’Economie sociale et solidaire, a évoqué « l’urgence de répondre à l’augmentation constante des inégalités sociales au sein et entre les sociétés, les générations et les sexes, avec des actions de transformation sociales diverses ».



A cette occasion, Mme Victorine Ndey a indiqué que cet exemple plein d’effets et d’impacts mérite d’être diffusé au niveau du grand public



La calebasse de solidarité (CDS) est une émanation volontaire de personnes. Elle se traduit par des gestes concrets de solidarité comme les prêts collectifs sans intérêts en argent ou en produits de première nécessité. L’initiative est symbolisée par une calebasse qui incarne l’abondance et l’expansion.



Cette calebasse est très souvent recouverte d’un morceau de tissu blanc pour la confidentialité. Les membres de la calebasse se rencontrent de façon périodique selon son règlement intérieur et « mettent la main » dans cet ustensile. Ce geste est appelé Apport Volontaire et Anonyme (AVA) qui respecte deux des principes que sont la solidarité et la confidentialité.



C’est en effet une approche de proximité qui vise le renforcement de la solidarité, la réduction des inégalités et la protection contre toutes les formes d’usure. Sa finalité est de permettre à ses membres de se libérer de l’endettement en mangeant à leur faim, se soigner et s’éduquer.



Les cibles de la CDS sont les hommes, les femmes vivant en milieu rural, périurbain aux revenus économiques très modestes. En gros, la calebasse de solidarité s’inscrit dans la logique de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle est commandée par quatre principes : la confidentialité dans les prêts, la solidarité dans la mobilisation et l’utilisation des ressources, l’équité dans l’accès aux ressources, la transparence dans la gestion de ces dernières.



Le RENCAS (Réseau national des Calebasses de Solidarité) regroupe l’ensemble des réseaux fédéraux de calebasses des 15 organisations de base et ONG appuyés par Action de Carême Suisse. Présent dans 11 régions du pays, le RENCAS a aujourd’hui 1606 Calebasses de solidarité, 272 réseaux de proximité, 58 réseaux communaux et 15 réseaux fédéraux. Il compte 54.814 bénéficiaires dont 80 % de femmes, soit 50.865 femmes et 3.949 hommes.

Le montant total mobilisé par ces personnes est de 514.551.800 FCFA.



Le réseau national des sociétés coopératives de consommation des calebasses de solidarité a pour objets l’approvisionnement des membres en denrées de qualité et au moindre coût », l’amélioration des conditions de vie des membres par l’octroi de produits en qualité et en quantité suffisante la recherche de partenariats avec des fournisseurs locaux et internationaux pour un approvisionnement régulier en produits de grande consommation.



Les autres objets concernent la défense des intérêts des membres, le développement du partenariat commercial et technique en vue de la promotion des activités des membres », le renforcement de la résilience des populations au choc lié à la récession économique etc. Au Sénégal, plusieurs approches de développement ont été mises en œuvre dont l’unique finalité est l’épanouissement intégral des différentes catégories sociales.



Selon toujours « Le Témoin », il s’agit notamment de rompre le maintien des populations dans une dépendance à des ressources externes. Celles-ci inhibent leurs potentialités spirituelles, économiques et sociales, en ne jetant pas les bases d’une durabilité des actions mises en œuvre. Par contre, d’autres porteuses d’une vision d’avenir mettent l’accent sur l’accompagnement et le soutien de ces mêmes populations.