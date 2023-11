Lutte contre les inondations en 2023: Les résultats satisfaisants de l’Onas Dans la région de Dakar, un taux de curage des eaux pluviales compris entre 70 et 80% a été réalisé par l’Office national pour l’assainissement du Sénégal (Onas). La structure a fait hier son bilan relatif à la lutte contre les inondations pour l’année 2023.

Après la fin de l’hivernage 2023, c’est l’heure du bilan pour l’Office national pour l’assainissement du Sénégal (Onas). Au cours d’une journée de restitution regroupant maires, députés, «Bajenu gox» et acteurs de l’assainissement, l’Onas a décliné hier ses actions réalisées afin de lutter contre les inondations. «Beaucoup d’efforts ont été faits et l’un des axes majeurs est le démarrage précoce du curage. Nous avons commencé au mois mars 2023.



Dans la région de Dakar, pour un réseau d’à peu près 200 Km, nous avons réalisé un curage qui tourne autour entre 70 et 80%. Ce qui n’a jamais été fait», a relevé Mamadou Mamour Diallo, Directeur général de l’Onas. Il précise par ailleurs que plus 700 milliards de FCfa ont été investis dans le cadre du Plan décennal de lutte contre les inondations.



Dans le cadre de ses missions, la direction de l’Onas a effectué des visites à Touba, Tivaouane, Fatick, Saint-Louis, Richard Toll et Louga. Ainsi, le Directeur général a fait le point sur l’état d’avancement des ouvrages névralgiques d’évacuation et de stockage des eaux (Zone de Captage, Centre de Santé Philippe Maguilen Senghor, Touba...). Il a surtout mis l’accent sur le projet Zone de captage-Bellevue-hôpital Philipe Maguilen Senghor. «On s’est tous rappelé des difficultés de Yoff avec les problèmes qu’on a eus au niveau de l’hôpital Philipe Maguilen Senghor, par moment englouti par les eaux en 2021 et 2022. Des moyens importants ont été investis dans le triangle Nord Foire-Yoff-Ouest Foire pour soulager ces zones qui étaient en difficultés. Nous n’avons pas connu ces problèmes à Philipe Maguilen Senghor en 2023», a souligné M. Diallo.



Le maire de Hann Bel Air satisfait



De la même manière, l’Onas dit avoir procédé en 2023 au curage du bassin. «Les évènements d’août 2022 ont été douloureux pour les habitants de la Zone de Captage et de la Cité Bellevue. On a augmenté la capacité de stockage du bassin et procédé à la clôture par un mur de 2 mètres de hauteur. Cela nous a permis de protéger des quartiers de Grand Yoff comme la Zone de captage, Cité Millionnaire etc.», a-t-il salué. Une situation plus reluisante qui est attestée par le député-maire de Hann Bel Air, Babacar Mbengue.



«A la Cité Bellevue, j’empruntais une zodiac pour circuler l’année dernière. Avec les actions de l’Onas, la mairie n’a rien fait parce que l’entreprise en charge du projet a tout pris en charge», a-t-il magnifié encourageant la direction de l’Onas. A Touba, si le bassin de Darou Rahmane avait connu des difficultés de fonctionnement en 2022, il a été habilité et renforcé, a en croire Kader Konaté, Directeur Planification Etudes et travaux Onas. «L’Etat a déjà injecté 45 milliards de FCfa à Touba. Ce qui reste en matière d’investissement tourne autour de 150 milliards de FCfa», a rappelé M. Konaté.



Par ailleurs, Mamadou Mamour Diallo s’est aussi félicité de l’amélioration de la situation dans le département de Pikine comme à Ndiago Bar et à la Cité Diounkhop. Par conséquent, a déduit l’Onas, l’épicentre des inondations s’est déplacé de Pikine et Keur Massar vers Rufisque. «Les inondations ont été fortement déplacées dans la zone de Kounoune avec le bassin versant du Lac Rose. Cette année, on a eu moins de problèmes à Keur Massar», a dit M. Diallo.







