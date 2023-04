Lutte contre la désertification : Baaba Maal et Inna Modja, ambassadeurs de l’Unccd La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (Unccd), a nommé Baaba Maal et Inna Modja, ambassadeurs de bonne volonté. Tous deux ont déjà été ambassadeurs des terres de l’Unccd, aidant la Convention à sensibiliser ses fans du monde entier, à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse.

Dans cette nouvelle mission, renseigne Nannkamedia, le duo inspirera le public et les décideurs, à prendre des mesures pratiques et à conduire des politiques pour réaliser la mission de la Convention, de promouvoir une gestion durable des terres.



Ils vont faire progresser les efforts visant à réduire la pauvreté et à promouvoir l’égalité des sexes, en particulier parmi les populations vulnérables au climat et dépendantes de la terre. Ibrahim Thiaw, Secrétaire général adjoint et Secrétaire exécutif de l’Unccd, se dit honoré que Baaba Maal et Inna Modja aient accepté d’assumer ce rôle important



Avec leur influence mondiale et leur engagement envers la durabilité, il espère que ces artistes exceptionnels joueront un rôle crucial dans la sensibilisation sur l’importance de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse.



M. Thiaw est convaincu que leur nomination renforcera considérablement les efforts de l’organisation pour atténuer les impacts actuels de la dégradation des terres et faire progresser l’intendance des terres, afin de fournir de la nourriture, de l’eau, un abri et des opportunités économiques à tous, de manière équitable et inclusive.













