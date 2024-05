Lutte sénégalaise : En moins de 25 secondes , Franc envoie Bombardier à la retraite

Treize combats et treize victoires, voilà le palmarès élogieux de Franc (Jambaar). Ce dernier a confirmé qu’il était l’un des futurs très grands champions de l’arène en renversant avec la manière, l’ancien double roi des arènes Bombardier.



Dans un combat qui a duré moins de vingt secondes, le lieutenant de Modou Lô a d’abord résisté à la charge du B52 avant de le déséquilibrer. Le lutteur de Mbour se met alors sur ses autres appuis et perd le combat qui pourrait être son dernier dans l’arène.



À 48 ans, Bombardier affiche un palmarès de 31 combats pour 19 victoires et 12 défaites dont quatre sur ses quatre derniers combats.



De son côté, l’invincible Franc intègre le cercle des VIP tout comme Reug Reug qui a récemment battu Bombardier.