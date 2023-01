Lycée Limamou Laye : un professeur menacé de mort et injurié

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

A. W. Touré, professeur de SVT, a été menacé de mort et injurié par une élève accompagnée de sa mère et de son frère dans l’enceinte du lycée. Informés de l’incident, les professeurs du lycée Seydina Limamou Laye ont tenu une assemblée générale.



Ainsi, souligne L'As, ils ont décidé d'observer un débrayage à partir de 09h00, aujourd’hui et demain ; de suspendre les devoirs standardisés en cours et de ne plus accepter en classe l'élève mis en cause. Les professeurs exigent son renvoi définitif de l’école.



Aussi l'assemblée des professeurs demande à l'administration de nommer des professeurs principaux et exige l'organisation des conseils de classes à la fin de chaque année scolaire.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook